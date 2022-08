「噴水の水を口に入れないで」とアメリカ疾病予防管理センターが警告

世界の年平均気温 は年々上昇しており、地球が暑くなってきていることは明らかです。猛暑を涼しく過ごすため、子どもが公園の噴水で遊ぶ光景などを見ることがありますが、「噴水の水を口に入れないで」と アメリカ疾病予防管理センター (CDC)が警告しています。 Fecal fountains: CDC warns of diarrheal outbreaks linked to poopy splash pads | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2022/08/fecal-fountains-cdc-warns-of-diarrheal-outbreaks-linked-to-poopy-splash-pads/ 2022年8月第1週、CDCはアメリカ・カンザス州にある野生動物公園にある噴水に入った人々が、急性胃腸疾患を発症したという 事例 を報告しました。この公園にある噴水では、2021年6月に赤痢菌やノロウイルスといった異なる病原体に、少なくとも27人が感染しています。この事例固有の状況もあるものの、公の場である公園のような施設が持つリスクを浮き彫りにした事例であるとも言える、と海外メディアのArs Technicaは指摘。 インタラクティブな噴水など、公の場にある水場には、通常「水が溜まっているエリア」が存在しません。そのため、これらの施設はアメリカにおける「水上施設」の定義を満たしておらず、公衆衛生法から免除される可能性があると CDCは言及 しています。CDCによると、「インタラクティブな噴水などの『水が溜まっているエリアが存在しない水を使用する施設』は、常に規制されているわけではなく、殺菌剤で水を消毒することを常に要求されているわけではありません」とのことです。 つまり、アメリカにおける「水が溜まっているエリアが存在しない水を使用する施設」は、適切な衛生システムを有していないため、子どもが身に着けているおむつなどを介して排泄物が水に流れ出し、ここから感染症を引き起こしてしまうリスクが生じるわけです。子どもは噴水で水浴びをしながら水を口にふくむケースが多いため、記録的な速さで 糞口経路 が完成してしまうというわけ。 CDCとカンザス州の保健当局により作成された新しいレポートでは、「子どもがおむつを着用して噴水の上に座り、開いた口を水に向けている」という2010年の論文を参照しています。これに加え、噴水が水を巻き上げる過程で水が エアロゾル 化することで、水中の遊離塩素濃度が低下するというリスクの存在をCDCは指摘しています。

2022年08月08日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

