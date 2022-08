高度な機能を安価で提供しサイバー攻撃者の助けになるプラットフォーム「Dark Utilities」

Thousands of hackers flock to 'Dark Utilities' C2-as-a-Service https://www.bleepingcomputer.com/news/security/thousands-of-hackers-flock-to-dark-utilities-c2-as-a-service/ Talosによると、「Dark Utilities」は2022年初頭に確立されたC2aaS(C2-as-a-Service)モデルのC2プラットフォーム。サイバー攻撃を受けた被害者のシステムで実行されるコードで構成されるペイロードを提供し、被害者のシステムをサービスに登録して、C2通信チャネルを確立します。Windows、LinuxおよびPythonベースのペイロードをサポートしており、攻撃者は開発リソースを割かなくても複数のアーキテクチャを標的にできるとのこと。

2022年08月08日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

