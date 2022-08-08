2022年08月08日 07時00分 お知らせ

2022年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年9月30日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」を2022年も実施しています。今年のプレゼントの目玉はどこも抽選でなかなか買うことすらできないPS5。いろいろなお店の抽選に応募してようやく当選し購入することができたので、読者プレゼントとして放出することにしました。もちろん当たれば無料でプレゼント。応募期間は8月14日(日)23時59分までなので、「まだ応募してないよ！」という場合は今すぐ以下の記事からご応募ください。



【PS5がタダでもらえる】GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE





お知らせその2、GIGAZINEマンガ大賞の8月度募集を開始しました。マンガ大賞への応募だけでなく、マンガ制作のヘルプ人員も随時募集していますので、GIGAZINEマンガ大賞への応募を考えている人や、おこづかい稼ぎをしつつマンガ制作をお手伝いしてみたい人はぜひとも応募してみてください。



「GIGAZINEマンガ大賞」2022年8月度募集開始＆マンガヘルプのお仕事や応募方法はこんな感じ - GIGAZINE





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2022年7月

アクセスリクエスト数：2億9813万

ページビュー：5044万(97万減)

ユニークユーザー数：2121万(81万増)

転送量：19.259TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約16.107TB。HTML、RSSなどが約3.152TB。



また、2022年7月に作成した記事数は500本。



次に、2022年7月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：20トン以上ある中国のロケットが数日後に「制御不能状態」で落下してくる





2位：安倍晋三元首相が演説中に襲撃され意識不明の重体か、銃撃を受け





3位：平面なのに折り返すと複数の面が姿を現す出す不思議な図形「ヘキサフレクサゴン」の発見秘話





4位：古いPCをサクサク動作に復活させるGoogle製OS「ChromeOS Flex」のインストール手順まとめ





5位：ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に隕石が衝突して「修正不可能な損傷」が生じたことが判明





6位：ミッキーマウスの著作権切れが2024年に迫る、「くまのプーさん」のホラー映画制作のような展開はあり得るのか？





7位：太陽の角度に関係なくソーラーパネルでの発電量を爆増させるデバイスが開発される





8位：2年4カ月ぶっ通しで配信してきた人気YouTube音楽チャンネル「Lofi Girl」の動画が誤削除されてしまう





9位：エルデンリングで凶悪ボスをタイマンで1000回撃破した配信者が公式から「特別なプレゼント」を受け取る





10位：GitHubの利用をやめるようオープンソースソフトウェア非営利団体が強く呼びかけ





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



2位：Chrome：45.65％（11.46％増）

1位：Safari：36.31％（1.30％増）

4位：Safari (in-app)：6.85％（0.34％増）

5位：Edge：4.80％（0.09％増）

3位：Android Webview：3.40％（12.70％減）

6位：Firefox：1.72％（0.12％減）

7位：Samsung Internet：0.53％（0.01％減）

8位：Mozilla Compatible Agent：0.25％（0.22％減）

9位：Opera：0.18％（0.07％減）

10位：Internet Explorer：0.15％（0.10％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：97.63％（0.54％減）

8.0：0.91％（0.39％減）

10.0：0.81％（0.20％増）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Facebook（前月3位）

3位：Google ニュース（前月2位）

4位：SmartNews（前月4位）

5位：はてなブックマーク（前月5位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：livedoor ニュース（前月9位）

8位：YouTube（前月圏外）

9位：Pinterest（前月圏外）

10位：MSN（前月9位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：youtube

2位：gigazine

3位：14397954

4位：sex

5位：裸体の基本ポーズ

6位：amazon

7位：安倍晋三

8位：ホロキュア

9位：メタバース

10位：おっぱい



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

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それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。