固いフタでも簡単に開けるという「ストロングボーイ2」で実際にビンとかいろいろ開栓しまくってみたレビュー

・関連記事

秒間150往復の音波振動で刃物の切れ味をよみがえらせる「京セラ ファインシャープナー SS-30」で実際に包丁を研いでみた - GIGAZINE



大容量で重い荷物を運べてコンパクトに収納可能、椅子としても便利なMOYA「キャリーカート」レビュー - GIGAZINE



電子レンジOKで水漏れ皆無なサーモス製保存容器「サーモス My フードコンテナー 丸型」レビュー - GIGAZINE



フタを外さずに電子レンジ調理可能なサーモス製保存容器「サーモス My フードコンテナー 角型」を触ってみた - GIGAZINE



手軽に立体的なネコを作れる「大根おろしニャン」を使って大根おろしやマッシュポテトのネコを作ってみた - GIGAZINE



物流センター職員の声を結集した段ボール専用のこぎり「段ボールのこ 物流くん」の切れ味を試してみた - GIGAZINE



段ボールを内容物に合わせたサイズにぴったり折れる「箱切り名人」を使ってみた - GIGAZINE



2022年08月06日 21時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.