旧石器時代に生きたマンモスの解体・組み立てが可能な「マンモス解体パズル」で遊んでみた

・関連記事

大人でも存分に楽しめる35種類ものパーツを使った組立パズル「モササウルス復元パズル」で遊んでみた - GIGAZINE



草食恐竜の代表格「トリケラトプス」について遊びながら詳しくなれる「トリケラトプス復元パズル」レビュー - GIGAZINE



暴君竜ティラノサウルスを33パーツにバラバラにして組み立てながら骨格や内臓について学べる「ティラノサウルス復元パズル」で遊んでみた - GIGAZINE



大人でも存分に楽しめる35種類ものパーツを使った組立パズル「モササウルス復元パズル」で遊んでみた - GIGAZINE



マグロの部位を遊びながら覚えられる「一本買い!!本マグロ解体パズル」レビュー - GIGAZINE

2022年08月06日 19時38分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.