ネットワークの混雑を制御するアルゴリズムに「公平な通信を提供しきれない」という問題があることが判明

2022年7月2日に発生したKDDIの通信障害では、多数の端末からアクセスが集中したためにネットワークで輻輳(ふくそう)が 発生 し、KDDIのモバイル通信などを利用しづらい状況が長時間にわたり続きました。輻輳について行われた新たな海外研究で、本来あらゆるユーザーが公平にネットワークへアクセスできるよう管理するアルゴリズムに偏りがある可能性が指摘されました。 Researchers discover major roadblock in alleviating network congestion | MIT News | Massachusetts Institute of Technology https://news.mit.edu/2022/algorithm-computer-network-bandwidth-0804 マサチューセッツ工科大学の研究者らによると、Googleが開発した TCP BBR を始めとする輻輳制御アルゴリズムには偏りが存在する可能性があるとのこと。これにより、1つ以上の送信者が他の送信者に比べて帯域幅をほとんど受け取れない問題が常態化する「飢餓(starvation)」という事態が回避できなくなると、研究者らは指摘しています。 インターネット上でデータを送信するコンピューターや機器はデータを小さなパケットに分割し、特殊な輻輳制御アルゴリズムを使ってそのパケットをどのくらいの速度で送信するかを決定します。 もしアルゴリズムがない場合、ユーザーのコンピュータはネットワーク接続の品質や他の送信者がどれくらいネットワークを使用しているかなどの情報が不足するため、ネットワーク上でデータパケットを送信する速度を正しく決定できないとのこと。しかるべき役割を担う輻輳制御アルゴリズムはパケットの損失と遅延から輻輳を推測し、どの程度の速度でデータを送信するかを決定することができます。

2022年08月05日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

