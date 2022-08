2022年08月05日 13時00分 メモ

直径32m・深さ64mの巨大陥没がチリの鉱山付近に突如として出現



チリの鉱山地帯に突然直径32メートルの巨大陥没が出現しました。専門家による発生原因の調査が行われていますが、記事作成時点では原因は明らかになっていません。



Lundin Mining Confirms Sinkhole Near Ojos del Salado Operations in Chile | Lundin Mining Corporation

https://lundinmining.com/news/lundin-mining-confirms-sinkhole-near-ojos-del-sala-123086/



Sernageomin investiga socavón de más de 32 metros de diámetro - SERNAGEOMIN

https://www.sernageomin.cl/sernageomin-investiga-socavon-de-mas-de-32-metros-de-diametro/



Humongous Sinkhole Appears in Chile, Leaving a Deep Void in The Desert

https://www.sciencealert.com/humongous-sinkhole-in-chile-is-deeper-than-the-leaning-tower-of-pisa-is-tall



巨大陥没が出現したのは、チリのアタカマ砂漠に位置する鉱山の付近です。鉱山の管理者であるLundin Miningによると巨大陥没は2022年7月30日に発見されたとのこと。また、チリの地質研究局であるSernageominは、巨大陥没の大きさを「直径32m・深さ64m」と報告しています。





発見後に巨大陥没の周辺は迅速に封鎖され、関連機関への通達が行われたとのこと。この陥没による人間やインフラストラクチャーへの影響は報告されていません。また、陥没の発見に伴って鉱山での作業が一時中断されましたが、鉱山の年間計画に影響を与えることはないとされています。





記事作成時点では、巨大陥没の発生原因は不明。Sernageominに所属するDavid Montenegro氏は、専門家による原因特定を進め、鉱山作業員および周辺地域の安全を確保するための対策を講じると述べています。また、鉱山が位置するティエラ・アマリージャのCristian Zuniga市長は「陥没の発生は、前例がありません。陥没が採掘作業の影響で発生したのか、それとも他の原因があるのか、原因を明確にするように求めます」と述べています。