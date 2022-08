2022年08月04日 11時35分 サイエンス

死んだ豚の細胞と臓器をよみがえらせることに成功、人の臓器移植にも役立つ可能性



死後1時間が経過した豚の体内に特殊な細胞保護液を循環させることで組織の機能を回復させ、失われた心臓の鼓動を再開させることに成功したとの研究結果が報告されました。死んだ動物の臓器を復活させる新技術「Organ Ex」により、臓器移植に革命が起きる可能性があると期待されています。



Cellular recovery after prolonged warm ischaemia of the whole body | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05016-1



Yale-developed technology restores cell, organ function in pigs after death | YaleNews

https://news.yale.edu/2022/08/03/yale-developed-technology-restores-cell-organ-function-pigs-after-death



Ground-breaking technology restores dead organs back to life-like state

https://www.inverse.com/science/organ-revival



今回、死んだ豚の臓器を回復させることに成功したのは、イェール大学医学部のネナド・セスタン教授らの研究チームです。セスタン氏らは、2019年には死んだ豚の脳の機能を回復させる技術「Brain Ex」を開発しました。



死後4時間経過した豚の脳機能を回復させることに研究者が成功 - GIGAZINE



by Hey Paul Studios



豚の脳の機能を回復させることに成功したセスタン氏らは、「血流不足の影響を最も受けやすい脳で細胞の機能が回復させられるなら、臓器移植で必要とされるような他の臓器でも同様のことができるのではないか」と考えて、Brain Exを改良させて全身に適用できるようにした「Organ Ex」を開発しました。



Organ Exは、人工心肺装置に似た「体外式拍動かん流システム」と、豚の体細胞の健康を維持し炎症を抑制する「細胞保護用かん流液」で構成されています。Organ Exの効果を確かめるため、研究チームは死後1時間放置した豚をOrgan Exで処置した上で、従来の生命維持法である体外式膜型人工肺(ECMO)と比較しました。



その結果、Organ ExはECMOよりも酸素と血液の供給に優れており、心臓・肺・肝臓・腎臓・すい臓といった主要な臓器の損傷も少なく、細胞の新陳代謝が活発であることが確かめられました。Organ Exで処置された臓器は、ECMOでのものに比べて出血や臓器の腫れといった兆候も少なかったとのこと。



研究チームが特に驚いたのは、一部の臓器の機能が回復していることで、例えば心臓では電気的な活動が確認され、収縮する能力が保たれていました。セスタン氏は「全身の血行も回復しており、これには驚かされました」と語っています。



by Global Panorama



通常の場合、心臓が停止すると臓器が膨張し始め、血管がつぶれて血行が妨げられてしまい、やがて重大な損傷を引き起こします。しかし、Organ Exで処置を行った豚の臓器では循環システムが復活しており、細胞レベルでも機能の回復が見られました。研究チームがOrgan Exで蘇生した臓器を顕微鏡で観察しても、健康な臓器と見分けることが難しいほどだったとのことです。



論文の共著者であるZvonimir Vrselja氏は、「これがうまく機能するのであれば、将来的に臓器の供給に大きな影響を与え、多くの命を救うことでしょう」と述べて、Organ Exが臓器移植技術に役立つ可能性に期待を寄せました。