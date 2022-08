2022年08月04日 12時00分 ゲーム

「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の新ジムリーダーの性別が話題に



2022年8月3日に放送された「Pokémon Presents」の中で、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の最新情報が発表されました。この中で新ジムリーダーのグルーシャの姿が明らかになったのですが、ファンはこのキャラクターの性別に困惑していると報じられています。



Pokémon Fans Mistake Paldea’s New Gym Leader Grusha For A Woman

https://kotaku.com/pokemon-scarlet-violet-grusha-gym-leader-man-1849367433



2022年8月3日(水)22時に放送された「Pokémon Presents」の中で、パルデア地方で新登場するこおりタイプのジムリーダー・グルーシャの姿が明らかになりました。





多くのファンがグルーシャの性別は女性だと思っていましたが、英語版公式サイトの情報から、グルーシャは男性であることが明らかになっています。以下が英語版「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の公式サイトのキャラクター紹介ページで、ここには「Grusha used to be a professional snowboarder, but he is now the Gym Leader of the Glaseado Gym full-time. He is an Ice-type specialist who has Cetitan as his partner. He is usually coolheaded, but when battles get heated, he starts showing the emotions he usually keeps pushed down.(グルーシャは元プロのスノーボーダーで、いまはナッペ山ジムのジムリーダーを専任しています。彼はハルクジラを相棒に持つこおりタイプのポケモンの使い手です。いつもは冷静沈着な彼も、バトルが熱くなると普段抑えている感情があらわになり、表情豊かになる一面があります。)」と書かれており、グルーシャの性別が男性であることがわかります。





グルーシャの性別が男性であることを受け、「新しいこおりタイプのジムリーダーが女の子だと思っていたのは私だけではないはずですよね。(笑)それにしても、グルーシャのデザインは大好きですし、かわいいです」とツイートするファンもいるほど。



okay i can't be the only one who thought the new ice type pokemon gym leader was a girl right LMAO



but i love the design, its pretty pic.twitter.com/7T8Q5sSfAM — Touya! ★ (art raffle pinned) (@Touyarokii)



別のファンは、「グルーシャが女の子だと思っていたのに、実は男の子でした。素晴らしい髪をしていてとても見栄えする良い男で、とても目に良いキャラクターです。グルーシャが男性だとしても全然大賛成です」とツイートしており、性別が男性でも全く問題ないと言及しています。



I also fell victim to thinking that Grusha was a girl when, in fact, he is a guy. A very good looking guy with great hair and he's pretty easy on the eyes.



I'm all for this!!!#PokemonScarletViolet #Grusha pic.twitter.com/I2wp6o3JWP — The Green Scorpion (@GreenScorpion64)



しかし、ファンの中にはグルーシャの性別を受け入れられない人もいるようで、「彼女は男性ではありません。あなたもこのキャラクターが男性だと納得することはできないでしょう。これは彼女です。これは彼女です。私はすでに2度、彼女のところへやってきました。彼女が男であるはずがありません。私はゲイではないし、これは女の子だし、大人の女性です。さぁ私に続いて復唱してください。女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子女の子」と書き込みするファンも。



They just revealed Grusha in the new Pokemon game and some people aren’t taking it too well pic.twitter.com/nYlFjdUnJS — Pinakin (@Pinacoin)



一方で、「グルーシャが男なら、私のことはゲイと呼んでください」とツイートする潔いファンも多くいます。



If Grusha a guy then call me gay pic.twitter.com/Tt5rPZErA7 — horse ! (still here) (@horsedotmp)



なお、日本でもグルーシャの性別は広く受け入れられているようです。



グルーシャくん男の子マジで感謝 pic.twitter.com/n8BORwpLdj — やすなが (@_yukeyuke)