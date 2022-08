アメフト競技場2面分の小惑星が地球に接近中

・関連記事

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に隕石が衝突して「修正不可能な損傷」が生じたことが判明 - GIGAZINE



ロシアに墜落して激突した隕石のとんでもない瞬間を撮影したムービーまとめ - GIGAZINE



隕石の衝突で人類が滅亡する危険性はあるのか? - GIGAZINE



地球に衝突しそうな小惑星はまだ10%しか発見できていない - GIGAZINE



地球に危機を及ぼす小惑星を吹っ飛ばす防衛兵器「PI」構想 - GIGAZINE



2022年08月04日 10時33分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.