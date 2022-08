携帯型クラウドゲーミングデバイスを2022年中にロジクール＆テンセントが発売予定

Logitech will launch a handheld cloud gaming device in 2022 - Android Authority https://www.androidauthority.com/logitech-handheld-cloud-gaming-3192595/ 発表によると、Logitech Gのハードウェア知識とテンセントゲームズのソフトウェアサービスを組み合わせて、複数のクラウドゲームサービスをサポートするデバイスを開発するとのことで、 Xbox Cloud Gaming および NVIDIA GeForce NOW チームとも協力していることが明らかになっています。 クラウドゲーミングサービスは、ゲーム機にゲームをダウンロードやインストールする必要がなく、レンダリングはリモートサーバーで行われます。

ゲーミングデバイスブランドとして知られるLogitech G(ロジクールG)と中国最大級のオンラインゲーム企業・テンセントゲームズが、携帯型のクラウドゲーミングデバイスの開発でパートナーシップを結んだことが明らかになりました。 Logitech G and Tencent Games Announce Partnership To Advance Handheld Cloud Gaming | logi BLOG https://blog.logitech.com/2022/08/02/logitech-g-and-tencent-games-announce-partnership-to-advance-handheld-cloud-gaming/

2022年08月03日 12時30分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logc_nt

