Amazonは元犯罪者や恵まれない学生の支援をダシにして「組合つぶし」を行っているとの報道

Amazonは、ウォルマートに次いで多くの従業員を擁するアメリカ第2位の雇用者である一方で、反労働組合的な トレーニング動画 や組合反対への投票を促す 手紙 、さらには 非合法な方法 まで使って労働者の団結阻止に血道を上げている企業でもあります。そんなAmazonから流出した内部資料により、同社は一見すると慈善事業に見える取り組みを通じて、組合運動の弱体化を図っていたことが分かりました。 Leaked memo: Inside Amazon’s plan to “neutralize” powerful unions by hiring ex-inmates and “vulnerable students” - Vox https://www.vox.com/recode/23282640/leaked-internal-memo-reveals-amazons-anti-union-strategies-teamsters

2022年08月02日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

