「ディアブロ イモータル」に1300万円超を課金したのに強くなりすぎてゲームがマッチしなくなった悲劇のユーザーが誕生

jtisallbusinessさんは動画を投稿する20日前の時点で、PvPモードがマッチしなくなる不具合をディアブロ イモータルの公式バグレポートページ上で報告しました。報告では「戦場で最後に対戦してから2週間が経ちました。戦場はゲーム内の私のお気に入りのコンテンツです。ゲームに8万ドルを費やし、 共鳴 をほぼ最大にしました。MMRが高すぎるのか、アカウントの何かしらの属性が戦場のマッチングを妨げているのだと思います。これの修正を最優先にしてください。最悪の場合、MMRをリセットするだけでも構いません」と記されています。なお、公式に不具合を報告したのち、「問題は数週間で解決されます」という返答を受け取ったとjtisallbusinessさんは説明しています。 Cant Match up in battlegrounds - Diablo Immortal Bug Report - Blizzard Forums https://us.forums.blizzard.com/en/blizzard/t/cant-match-up-in-battlegrounds/28041

2022年08月02日 12時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

