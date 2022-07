軽量かつコンパクトで開いてすぐ文章を書き始められる＆スマホで簡単にファイル共有も可能な「ポメラ DM250」レビュー

・関連記事

とにかく文章を書きまくる人のための快適な機能が詰め込まれたデジタルメモ「ポメラ DM30」レビュー - GIGAZINE



無料で超簡単に小説をかなり細かく推敲してくれるソフト「Novel Supporter」の最新機能「時系列ごとの文章分析」を使ってみた - GIGAZINE



ネット上で無料で読める小説・ラノベの更新情報がまとめてチェックできる「Web小説アンテナ」 - GIGAZINE



スマホで小説を書く人のためのシンプルで便利な機能が完備されたアプリ「小説を書こう」 - GIGAZINE



「紙のような質感」を実現したという10.3インチE Inkタブレット「HUAWEI MatePad Paper」を使ってみた - GIGAZINE



多くの文豪が好んだ小説執筆のテクニック「Show, don’t tell」への批判 - GIGAZINE



小説を書き上げるために役立つ5つのポイント - GIGAZINE



2022年07月30日 22時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.