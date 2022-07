デジモン新作映画は「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」、主人公の大輔らは20歳に

2021年に制作発表があった「デジモンアドベンチャー02」新作映画 のタイトルが「 デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING 」であることが、デジモンの祭典「デジフェス2022」で発表されました。デジフェスでは本編冒頭パートの最速上映が行われ、キャラクタービジュアルなども明らかになっています。 デジモン新作映画は02 |東映アニメーション https://www.toei-anim.co.jp/movie/digimon-adventure/ 本作の舞台は「2012年2月」で、大輔は20歳。TVシリーズ「デジモンアドベンチャー02」からは9年が経過していて、映画「デジモンアドベンチャーtri.」および「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」より少し先の物語だとのこと。 発表されたキャラクター&デジモンビジュアルはこんな感じ。上段左から本宮大輔(声:片山福十郎)&ブイモン(声:野田順子)、一乗寺賢(声:ランズベリー・アーサー)&ワームモン(声:高橋直純)、井ノ上京(CV:朝井彩加)&ホークモン(声:遠近孝一)。下段左から火田伊織(声:山谷祥生)&アルマジモン(声:浦和めぐみ)、高石タケル(声:榎木淳弥)&パタモン(声:松本美和)、八神ヒカリ(声:M・A・O)&テイルモン(声:徳光由禾)。

2022年07月30日 15時30分00秒 in 映画, アニメ, Posted by logc_nt

