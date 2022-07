「Gmail」が新デザインを発表、メール・チャット・ビデオ通話機能を簡単にスイッチ可能に

・関連記事

メールをまとめてシンプルに見やすくできるGmail連携型の無料メーラー「Shortwave」レビュー - GIGAZINE



Gmailの新デザインが2022年2月8日から利用可能に、変更点や対象者をまとめてみた - GIGAZINE



Gmailの「迷惑メールブロック機能」には制限があると判明、Googleは制限緩和を検討中 - GIGAZINE



「Gmailを使っているとGoogleに個人情報や製品の購入情報が保存される」とユーザーから指摘が起きて大論争 - GIGAZINE



Gmailアプリの開発者はユーザーのメール内容を読んでいる - GIGAZINE



2022年07月29日 14時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.