PS5コントローラー風のiPhone用外付けコントローラー「Backbone One - PlayStation Edition」が登場

「Backbone One – PlayStation Edition」はiPhoneから供給される電力で動作するため、コントローラー側の充電は必要ありません。 なお、「Backbone One – PlayStation Edition」はまずはアメリカ、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スウェーデン、オランダ、イギリスで発売予定で、今後より多くの国で利用可能になる予定。価格は99.99ドル(約1万3500円)です。

さらに、「Backbone One – PlayStation Edition」はApp Storeで配信されている「原神」「Call of Duty:Mobile」「ディアブロ イモータル」などの人気モバイルゲームのうち、コントローラーをサポートしているものともうまく連携することが可能。

2022年07月29日 10時19分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

