TikTokの問題を世間にどう伝えるかを指示した広報用内部資料が流出したとの報道

Strengthening our commitment to transparency | TikTok Newsroom https://newsroom.tiktok.com/en-us/strengthening-our-commitment-to-transparency Gizmodoが関係者から入手したというTikTokの内部資料は2つあり、それぞれ「TikTok Master Messaging」と「TikTok Key Messages」と題されているとのこと。

TikTokや親会社のByteDanceがユーザーから情報を 収集している 点がアメリカで取り沙汰されるなど、各国がTikTokに向ける懸念は日々強まりつつあります。そのような状況の中、TikTokが作成した「懐疑の目をかわし、どのように情報を伝えるべきか」をまとめた内部資料を、Gizmodoが独自に入手したと報じています。 Inside TikTok's Attempts to ‘Downplay the China Association’ https://gizmodo.com/tiktok-master-messaging-pr-playbook-china-music-1849334736

2022年07月28日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

