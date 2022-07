2022年07月22日 15時00分 動画

TikTokで正体不明の「ピンクソース」が大流行するものの「腐った匂いがする」「茶色く変色している」と非難殺到



TikTokでは珍しい食品を食べるムービーが人気で、2022年6月頃からは明るいピンク色のソース「Pink Sauce(ピンクソース)」を扱ったムービーが数十万回の「いいね」を集めるほどの人気を集めています。しかし、実際に発売されたピンクソースを購入したTikTokerたちによって「腐った臭いがする」「ボトルから中身が飛び出した状態で届いた」「成分表示に誤記が大量にあり、何が含まれているのか不明」といった散々なレビューが投稿される事態が発生しました。



Nobody knows what’s in Pink Sauce, TikTok’s latest viral product - The Verge

https://www.theverge.com/2022/7/21/23273221/pink-sauce-tiktok-viral-product-mystery-condiment



大きな話題となっているピンクソースは、TikTokerのchef.pii氏が開発したソースです。chef.pii氏は2022年6月頃に「フライドチキンを謎のピンク色のソースにディップして食べるムービー」を投稿。ムービーには「どうしてそのソースはピンク色なの?」「こんなにもピンクソースを欲しているのにどうしてゲットできないんだろう!」といったピンク色のソースに興味を示すコメントが数多く寄せられ、6万件以上の「いいね」を集めました。





その後、chef.pii氏はピンクソースの製品化を告知し、ピンクソースを作る様子やピンクソースのラベルをデザインする様子を収録したムービーを公開しました。公開されたムービーには記事作成時点で37万件以上の「いいね」が付いており、ピンクソースが大きな注目を集めていたことが分かります。





しかし、実際にピンクソースを入手したTikTokerからは、ピンクソースの品質の悪さを指摘する報告が数多く寄せられています。例えば、r8ch3ll氏は「ピンクソースからは腐った臭いが漂い、中身は2オンス(約57グラム)しか入っていなかった」と報告。また、officialtashaa氏が投稿したムービーには「chef.pii氏の紹介ムービーとは異なり、水っぽくサラサラしたピンクソース」が映っており、出荷されたピンクソースの品質にバラつきがあることが示されています。さらに、beautifulmonnie氏は「ピンクソースが届いたものの、容器が膨張し、茶色に変色したソースが飛び出していた」という報告ムービーを投稿しました。





ピンクソースは上記のような内容物の品質の悪さに加えて、製品説明のおかしさも指摘されています。ピンクソースのボトルには「スプーン1杯で1食分」「444食分入っている」という旨の説明が記載されていますが、単純に計算すると約1.7ガロン(約6.4リットル)というボトルに収まるとは考えられない量のソースが入っていることになります。また、ピンクソースは見た目から推測するに腐敗しやすい乳製品が含まれていそうですが、成分表示には保存料が記されていないとのこと。



なお、chef.pii氏は「444食分」という記載について、誤記を認めるムービーを投稿しています。また、chef.pii氏はピンクソースについて「アメリカ食品医薬品局の規格を守って作っています」と述べつつ、製品は現在テスト段階であると釈明しています。