2022年07月22日 23時00分 ネットサービス

Facebookが「ヌード写真が多すぎる」「女性ユーザー比率が少なすぎる」などの理由で成長鈍化



インドには13億人以上の人々が暮らしており、多くのテクノロジー企業がインドでのシェア拡大に向けて積極的に活動しています。そんな中、Facebookのインドにおけるユーザー数が「ヌード写真が多すぎる」「アプリデザインが複雑過ぎる」「女性ユーザーが少ない」といった理由で伸び悩んでいることをロイターが報じています。



Facebook's growth woes in India: too much nudity, not enough women | Reuters

https://www.reuters.com/technology/facebooks-growth-woes-india-too-much-nudity-not-enough-women-2022-07-21/



インドには2021年時点で約4億5000万人のFacebookユーザーがいますが、アクティブユーザーの75%は男性です。ロイターが入手したMetaの社内文書には「女性を置き去りにした状態では、Metaがインドで成功することは不可能です」と記されており、MetaがインドでのFacebookシェア拡大のために女性ユーザーの獲得を目指していることが示されていました。



また、文書には2020年~2021年末の調査で明らかになったインドの女性がFacebookを利用しない理由として「ヌードコンテンツが多く投稿されている」「アプリのUIが複雑である」「インドで使用されている言語に最適化されていない」「他ユーザーとの望まない接触に対する懸念がある」といった点が挙げられていました。さらに、文書にはインドにおけるFacebookのユーザー増加数が2021年の6カ月で合計数百万人にとどまっており、Metaが提供しているInstagramやWhatsAppといったサービスと比べてユーザー数増加が鈍化していることも記されていたとのこと。





Metaの広報担当者はロイターの取材に「製品の価値を理解して改善するために、定期的に内部調査を実施している」と認めたものの、「7カ月前の調査結果を当社のインドにおける事業活動を包括的に捉えた情報として扱うことは、誤解をまねく可能性があります」と述べています。



なお、Facebookではヌード写真の投稿を一部制限しているものの、禁止はしていません。Facebookのヌードコンテンツに関するガイドラインは、以下のリンク先で確認できます。



ヌードや性的行為: パブリッシャー・クリエイター向けガイドライン | Metaビジネスヘルプセンター

https://www.facebook.com/business/help/725672454452774?id=208060977200861