「長寿者が多い地域でも肉をたくさん食べる」との指摘がネット上で論争に

健康で長寿な人々が多く住む「 ブルーゾーン 」に関する論文をテーマにしたソーシャルニュースサイトのスレッドで、「健康な地域の食生活は野菜中心だといわれているが、実際にはたくさん肉を食べている」との意見が投稿され、多くの反響が寄せられる議論に発展しました。 Blue Zones - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6125071/ Blue Zones, where people reach age 100 at 10 times greater rates | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=32143344 アメリカの著名なテレビ番組・ナショナル・ジオグラフィックの研究者でベストセラー作家のダン・ベットナー氏は、2016年に発表した 論文 「Blue Zones」の中で、100歳以上の人が多く住んでいる地域の暮らしには9つの共通点があることを指摘しました。日本の沖縄やイタリアの サルデーニャ を含む5つの地域のライフスタイルに共通する「パワー9」については、以下の記事の末尾にまとめられています。 実は世界で一番健康な人たちはスポーツジムなど通っていない - GIGAZINE

・関連記事

実は世界で一番健康な人たちはスポーツジムなど通っていない - GIGAZINE



「適度な運動」の「適度」がどのくらいなのか研究で判明 - GIGAZINE



生活習慣だけでなく「どこに住んでいるのか」が寿命に大きな影響を与えるとの研究結果 - GIGAZINE



寿命を延ばす上で有望な「5つの科学的手法」とは? - GIGAZINE



100歳まで長生きしたいあなたがやるべきこと - GIGAZINE



肉を食べることと健康にまつわる5つの神話と事実 - GIGAZINE



肉は本当に健康に悪い食べ物なのか? - GIGAZINE



本当に「健康的な食生活」とは何か?過去40年分の研究を洗いざらい調べてわかったこと - GIGAZINE

2022年07月21日 07時00分00秒 in 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.