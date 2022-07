Amazonが日本などで偽レビューを仲介していた1万件以上のFacebookグループの管理者を訴える

世界最大級のeコマースプラットフォームを運営するAmazonが、Amazon上で金銭や無料の製品と引き換えに商品の偽レビューを投稿させようとするFacebookグループの管理者に対して訴訟を起こしたと発表しました。訴訟の対象となったFacebookグループは1万件以上存在しており、4万人以上のメンバーが所属する巨大グループも含まれています。 How Amazon spots fake reviews | About Amazon https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/amazon-targets-fake-review-fraudsters-on-social-media

2022年07月20日 10時39分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

