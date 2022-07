月間アクティブユーザー1億人超のゲームプラットフォーム「Roblox」は小児性愛者の温床だという指摘

「 Roblox 」はユーザーが作成したゲームを共有したり、他のユーザーが作ったゲームを遊んだりできるオンラインプラットフォームです。自分でカスタマイズしたアバターで遊べることから、アメリカでは多くの子どもたちがRobloxのアカウントを持っており、月間アクティブユーザー数は1億人を超えています。ところが、そんなRobloxが「小児性愛者のための主要なプラットフォームになっている」と指摘されています。 Problems at Roblox (RBLX) - by Edwin Dorsey - The Bear Cave https://thebearcave.substack.com/p/problems-at-roblox-rblx Robloxは2006年にリリースされましたが、他の類似サービスに埋もれたこともあって当初は比較的小規模なプラットフォームでした。ところが、大量のゲームが無料で遊べる上に自作ゲームの作成・公開もできるRobloxは「ゲーム版YouTube」として子どもの支持を集めるようになり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックもあって急成長を遂げました。2021年3月には時価総額が382億ドル(当時のレートで約4兆1400億円)に達し、 ニューヨーク証券取引所に上場 しました。 ところが、多くの子どもが遊んでいるRobloxには小児性愛者たちも集まってきているそうで、すでに数多くの犯罪者が起訴されています。たとえば2020年9月、性犯罪者として情報登録されているClinton McElroyという男が、8歳の少女に対してRobloxのゲーム内通貨である「Robux」と引き換えに「性的なビデオ」を送るよう言い寄ったとして逮捕されました。

2022年07月15日 23時00分00秒 in ネットサービス, 動画, ゲーム, Posted by log1h_ik

