Googleが広告事業の独占禁止法訴訟を今後数週間で起こされる可能性あり、Googleの譲歩策が拒否されたため

Googleは「Googleに広告を出すためにはGoogleの広告システムを使う必要がある」という点が主な問題点となって、独占禁止法に抵触する恐れがあったため、GoogleやYouTubeを運営するAlphabetの傘下にある他の企業に 広告事業を分割するという譲歩策 をアメリカ司法省に提案しました。しかしながら司法当局はこの譲歩を拒否したため、2022年7月後半から8月前半にかけてGoogleへの独禁法訴訟を起こす可能性があると報じられています。 DoJ expected to file antitrust lawsuit against Google in weeks - Bloomberg News | Reuters https://www.reuters.com/technology/doj-expected-file-antitrust-lawsuit-against-google-weeks-bloomberg-news-2022-07-14/ 2022年7月にウォール・ストリート・ジャーナルが報じた内容によると、Googleはオンライン広告事業についての独禁法訴訟を回避するための譲歩として、「ウェブサイトやアプリの広告をオークションにかけることで、自社で運用するのではなく傘下の他会社に事業分割する」ことを提案しました。これにより広告の「販売」を親会社であるAlphabetに移行し、「購入」側はGoogleにとどまることで、広告事業の独占的状態を回避する狙いとなっています。 Googleが広告事業の独占禁止法訴訟を回避するために譲歩策を提案、何が問題でどのように対処するのか? - GIGAZINE

2022年07月15日 13時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

