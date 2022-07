2022年07月14日 06時00分 乗り物

サンフランシスコのスケートボーダー集団が道中見かけたWaymoの自動運転車を襲撃し踊り狂う



アメリカのサンフランシスコで行われたスケートボードイベントに参加した集団がWaymoの自動運転車を襲い、車上に乗ったりスプレーを拭きかけたりする騒ぎを起こしたと報じられています。



Waymo Vehicle Mobbed by Skateboarders During Annual San Francisco Hill Bomb Event

https://www.vice.com/en/article/4axv7g/waymo-vehicle-mobbed-by-skateboarders-during-annual-san-francisco-hill-bomb-event



Waymo car swarmed by skaters in San Francisco 'hill bomb'

https://www.sfgate.com/local/article/Waymo-car-swarmed-San-Francisco-skaters-17300261.php







現地時間の2022年7月9日22時頃、サンフランシスコの路上を手動モードで走行していたWaymoの自動運転車1台が何十人ものスケートボーダーに囲まれ、車の上に乗られたり、スプレーを拭きかけられたりする被害に遭ったとのこと。Waymoに乗車していた人物は最終的に車を群衆から離れたところに移動させたそうです。



当時現場付近では「Hill bomb」と呼ばれるスケートボードの非公式なイベントが開催されており、何百人ものスケートボーダーが全国から集っていました。Hill bombはサンフランシスコにあるドローレス・ストリートの長くて急な斜面をスケートボードで滑り降りるイベントで、1980年代から毎年のように開催されているとのこと。しかし、多くの人々が集うために頻繁に乱痴気騒ぎが発生するため、地元住民の一部はイベントを快く思っていないそう。さらに今回はパンデミックによる2年間の休止以降初のイベントであったため、住民はますます警戒心を強めていました。



しかし、地元の監督官庁が事前に警告していたにもかかわらず、サンフランシスコ警察は姿を見せなかったとのこと。近所に住むリンダ・ロスフィールドさんは、集団が道路をふさいで花火を上げている姿を目撃して警察に通報したものの、警察は来てくれなかったと語っています。ロスフィールドさんは「どうなっているんだ、という感じです。私たちは、はっきり言ってとても怒っているんです」と述べています。





ただし、サンフランシスコ警察はこれを否定し「余分な人員を用意していましたし、負傷や自動車事故、破壊行為などの多くの通報に対応していました。このイベントが通常7月に開催されることは認識しており、万が一の事態に備えていました」と主張しました。事件を受け、Waymoの広報担当者は「サンフランシスコ警察がこの事件を積極的に調査しており、我々も緊密に警察と連絡を取り合っています」とする声明を発表しました。