「ハイタッチ」「ピンクのハート」「(((( ；ﾟДﾟ)))」などUnicode 15.0に含まれる絵文字まとめ

日本発祥の絵文字は海外でも「Emoji」として広く浸透しており、メッセージアプリやSNSへの投稿などに多様されています。世界中の文字を収集して文字コード付与する規格「 Unicode 」では、バージョンアップごとに複数の絵文字を新規追加しており、これまでに「 溶解する顔 」や「 ランプの魔人 」などの独創的な絵文字が数多く追加されてきました。新たに、絵文字データベースサイトの「 Emojipedia 」が、2022年9月に承認予定のUnicode 15.0で追加される絵文字のサンプルイメージを公開。サンプルイメージには「ハイタッチする手」や「震える顔」などの絵文字が含まれています。 New Emojis In 2022-2023 https://blog.emojipedia.org/new-emojis-in-2022-2023/ Emojipediaが公開したサンプルイメージには、色違いも含めて全31種類の絵文字が並んでいます。サンプルイメージに含まれる絵文字は以下の通り。 ・震える顔(Shaking Face) ・ライトブルーのハート(Light Blue Heart) ・グレーのハート(Grey Heart) ・ピンクのハート(Pink Heart) ・何かを押す右手(Rightwards Pushing Hand) ・何かを押す左手(Leftwards Pushing Hand) ・ヘラジカ(Moose) ・ロバ(Donkey) ・翼(Wing) ・黒い鳥(Black Bird) ・ガチョウ(Goose) ・クラゲ(Jellyfish) ・ヒヤシンス(Hyacinth) ・ショウガ(Ginger) ・サヤエンドウ(Pea Pod) ・扇子(Folding Hand Fan) ・かんざし(Hair Pick) ・マラカス(Maracas) ・フルート(Flute) ・シク教のシンボル「カンダ」(Khanda) ・無線(Wireless)

・関連記事

Unicode 14.0で「溶解する顔」「妊娠中の人」など37個が追加 - GIGAZINE



新絵文字56種類が追加された「Unicode 10.0」が発表される - GIGAZINE



ゴリラ・ウソつき顔・カウボーイなどUnicodeに新しい絵文字が72種類追加 - GIGAZINE



おう吐・ゾンビ・授乳などUnicodeに新しい絵文字69種類が追加される - GIGAZINE



なんと絵文字が「今年の単語」に輝いたOxford Dictionariesの「Word of The Year 2015」まとめ - GIGAZINE



2022年07月14日 11時46分00秒 in デザイン, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.