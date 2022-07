2022年07月13日 16時00分 動画

2年4カ月ぶっ通しで配信してきた人気YouTube音楽チャンネル「Lofi Girl」の動画が誤削除されてしまう



「リラックスしたい時や集中したい時はYouTubeでLofi Girlの音楽配信を聴いている」という人や、「Lofi Girlは知らないけどヘッドホンをつけて窓辺で勉強をしている女の子のサムネイルをYouTubeで見たことがある」という人は多いはず。年中無休で音楽を配信し多くの人に親しまれていたLofi Girlのストリーミング動画が、YouTubeのミスにより著作権侵害で削除されていたことが分かりました。



Lofi Girl music livestream goes offline thanks to false Youtube copyright claim | Mashable

https://mashable.com/article/lofi-girl-false-youtube-copyright-claim



YouTube restores Lofi Girl account after false copyright claims | Engadget

https://www.engadget.com/youtube-restores-lofi-girl-fake-dmca-claims-202140482.html



Lofi Girlは記事作成時点で1080万人の登録者数を擁するYouTubeチャンネルで、特に年中無休でLo-Fi音楽を流す2つのストリーミング動画「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」と「lofi hip hop radio - beats to sleep/chill to」は、2020年2月の配信開始から合計で7.8億回も再生される人気を博していました。



しかし、Lofi Girlは2022年7月10日に、「lofi radioが誤った著作権侵害の疑いで削除されてしまいました」とツイートして、約2年4カ月の間ノンストップで配信されていたストリーミングが削除されたと発表しました。



The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N — Lofi Girl (@lofigirl)



Lofi Girlによると、このような事態は初めてのことではなく、2020年にもミスでチャンネル全体が閉鎖されてしまったことがあるそうです。



異議申し立てを受けて手動による審査を行ったYouTubeは「テイクダウンリクエストが不正使用だったことを確認し、リクエストしたアカウントを削除するとともに、停止を解除してLofi Girlの動画を復活させました。全てが正常に戻るまで24〜48時間かかることもあります。このようなことが起きて本当に申し訳ありません」として、削除が誤りだったことを認め、消されていた動画を復旧させました。



confirmed the takedown requests were abusive & terminated the claimants account ???? we've resolved the strikes + reinstated your vids – it can sometimes take 24-48 hours for everything to be back to normal! so sorry this happened & thx for your patience as we sorted it out ❤️‍???? — TeamYouTube (@TeamYouTube)



Lofi GirlがTwitterに掲載したYouTubeの通知のスクリーンショットからは、著作権侵害の申請がマレーシアの音楽レーベル「FMC Music Sdn Bhd Malaysia」により行われたことが分かります。





IT系ニュースサイトのEngadgetによると、申請を行ったFMC Musicはマレーシアのメディアに対し、「ハッカーがYouTubeアカウントに侵入して著作権侵害の申し立てをしました」と述べて、自分たちも被害者であると主張しているとのこと。FMC MusicがGoogleに乗っ取りについて通報したことで、削除されていたFMC Musicのアカウントは復旧されました。



Lofi Girlが新しく配信を開始した「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」は、以下から再生できます。



lofi hip hop radio - beats to relax/study to - YouTube