2022年07月12日

高脂肪の食事を食べ続けるとアルツハイマー病・うつ病・不安が悪化する可能性



脂肪や砂糖が多量に含まれているジャンクフードや超加工食品については、肥満や糖尿病など健康面の問題を引き起こすだけでなく、精神面にも悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。新たな研究では、マウスに30週間にわたって高脂肪の食事を与え続けると、アルツハイマー病・うつ病・不安の症状が悪化することが判明しました。



https://doi.org/10.1007/s11011-022-01029-x



https://unisa.edu.au/media-centre/Releases/2022/long-term-high-fat-diet-expands-waistline-and-shrinks-brain/



https://www.sciencealert.com/mice-study-suggests-high-fat-diets-creates-higher-risk-of-alzheimer-s-and-anxiety



認知症の多くを占めるアルツハイマー病は高齢化社会において大きな問題となっており、多くの研究者がアルツハイマー病の原因や予防法などについて研究しています。過去の研究では、慢性肥満と2型糖尿病がアルツハイマー病と関連していることが多いと指摘されています。



そこで、南オーストラリア大学の神経科学者であるXin-Fu Zhou教授とLarisa Bobrovskaya准教授が率いる研究チームは、アルツハイマー病のマウスに高脂肪の食事を長期間与え続けてアルツハイマー病・不安・うつ病との関連を研究しました。





研究チームは、アルツハイマー病と関連する異常にリン酸化したタウタンパク質を作り出すように遺伝子組み換えされた「pR5マウス」と対照群である通常のマウスに対し、30週間にわたり高脂肪食または標準的な食事を与え続けて、食物摂取量・体重・グルコースの量・不安・うつ病・認知機能などを定期的に測定しました。一般的な実験用のマウスの寿命は1.5年(約80週間)ほどだそうで、30週間はマウスにとってかなり長い期間といえます。



実験の結果、高脂肪食を食べ続けた通常のマウスは、標準的な食事を与えられたマウスと比較して体重が増加し、インスリン抵抗性が悪化した上に、不安に関する異常行動も増えたことが判明。また、脳内のタウタンパク質が増加していたこともわかっています。



pR5マウスにおいては、同じ高脂肪食を与えられた対照群のマウスよりもさらに肥満になりやすく、インスリン抵抗性と耐糖能異常が悪化し、不安やうつ病に関する異常行動が有意に増加しました。これらに加え、脳内では異常にリン酸化したタウタンパク質が増加し、認知機能が低下することも確認されました。



研究チームは、「高脂肪食は遺伝子組み換えされたpR5マウスにおいて、末梢のインスリン抵抗性を促進し、認知行動の変化とタウタンパク質の病理を発達させることが示されました」「高脂肪食による病態変化の結果として、これらのマウスでは認知障害が悪化する可能性があります」と述べています。





Bobrovskaya氏は、「肥満と糖尿病は中枢神経系を損ない、精神障害と認知機能低下を悪化させます。私たちはマウスを用いた研究でこれを実証しました」「私たちの研究は、世界的な肥満の流行に対処する重要性を強調しています。肥満・加齢・糖尿病の組み合わせは、認知機能の低下・アルツハイマー病・その他の精神障害につながる可能性が非常に高いのです」と述べました。