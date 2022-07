2022年07月11日 12時30分 メモ

19世紀の貴族が持っていた「吸血鬼退治キット」がオークションに出品され予想の6倍以上の200万円超で落札



「吸血鬼」はさまざまな民話や伝説に登場する世界的に有名な怪物であり、実際に吸血鬼が存在すると信じる人々も大勢いました。新たに、イギリスの貴族が持っていた「吸血鬼退治キット」がオークションに出品され、事前予想を6倍以上も上回る1万3000ポンド(約213万円)で落札されたことが話題となっています。



吸血鬼は人間の生き血を吸って永遠に生きるといわれており、「日光を嫌い夜間に活動する」「ニンニクや十字架が苦手」「杭(くい)を心臓に打ち込むと死ぬ」といった特徴があるとされています。ヨーロッパにおける吸血鬼の民間伝承は数百年前にさかのぼり、1819年にジョン・ポリドリが発表した「吸血鬼」や1897年にブラム・ストーカーが発表した「ドラキュラ」など、小説の題材としても広く用いられています。



2022年6月30日、そんな吸血鬼を追い払うために作られた19世紀後半の「吸血鬼退治キット」がイギリスのオークションに出品されました。このキットにはウィリアム・マルコム・ヘイリー男爵(1872~1969年)のイニシャルが刻印されており、かつてヘイリー男爵がこのキットを所有していたことがわかっています。



オークション会社・Hansonsが公開した吸血鬼退治キットの写真がこれ。キットは上部に持ち手の付いた頑丈そうな木箱に入っており、持ち手の左右には真鍮(しんちゅう)製の十字架が埋め込まれているのがわかります。





木箱のフタを開けるとこんな感じ。フタに付いた十字架はスライド式のロック機構の役割も持っており、中には小さな十字架や2丁のピストル、真鍮製の火薬入れ、聖水、聖書、吸血鬼の心臓に打ち込む杭、木製の木づち、真鍮製のろうそく立て、1915年にロンドン警視庁が発行した書類、ヘイリー男爵の名前と住所を記載した書類などが入っています。Hansonsのオーナーであるチャールズ・ハンソン氏は、「吸血鬼を殺す仕事は大変なもので、歴史的に特殊な方法や道具が必要とされていました。十字架や聖書など宗教的な意味合いを持つものは吸血鬼を退治する効果があるとされており、そのためにこれらの道具が使われるようになりました」と述べています。





ヘイリー男爵はオックスフォード大学コーパス・クリスティ・カレッジで教育を受け、1924年~1928年まで当時イギリス領だったインドのパンジャーブ州知事を務めた人物。ハンソン氏は、「ヘイリー男爵はその輝かしいキャリアの中で、この吸血鬼を殺すキットに心を引かれました。その気持ちはわかります。これらのオブジェクトは不思議で興味深いものです」と述べています。



ヘイリー男爵が生きていた時代でも一部の人々は吸血鬼を信じており、19世紀末にはアメリカ・ロードアイランド州で「死んだ女性が弟の血を飲んで衰弱させている」という吸血鬼騒ぎが起き、すでに埋葬されていた女性の心臓を燃やし、その灰を弟の薬に混ぜて飲ませるという事件が起きました。なお、実際にヘイリー男爵が吸血鬼の存在を恐れてこのキットを購入したのか、それとも単なる好奇心から購入したのかは不明だとのこと。



競売人は当初、吸血鬼退治キットは2000~3000ポンド(約33万円~49万円)程度で落札されると予想していたそうですが、入札前から世界中の潜在的なバイヤーやメディアから注目された結果、予想の6倍以上である1万3000ポンドで落札されました。落札者はイギリス・ダービーシャーの匿名希望の人物であり、「この結果に私はあぜんとし、喜びました」「私は吸血鬼退治キットの斬新さと歴史的価値が気に入ったのです」とコメントしています。



ハンソン氏は落札額が予想を上回った理由について、貴族であるヘイリー男爵の持ち物だったことが影響していると考えています。「それが恐怖であろうと魅惑であろうと、貴族社会の最高峰である貴族院にいた男性がこのアイテムを手に入れたというのは興味深いことです。吸血鬼の神話はあらゆる階層の人々に影響を与えていたことを思いださせてくれます」とハンソン氏は述べました。