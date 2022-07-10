アニメ「Dr.STONE NEW WORLD」2023年春放送開始
文明が滅びた世界に、科学で立ち向かっていく冒険譚「Dr.STONE」のテレビスペシャル「Dr.STONE 龍水」が放送され、アニメ第3期「Dr.STONE NEW WORLD」が2023年春から放送されることが発表されました。
アニメ「Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ(ドクターストーン)」公式HP
https://dr-stone.jp/
第3期解禁PVは空撮映像が用いられ、科学王国が「新世界」へと進んでいく高揚感を感じさせる映像となっています。
------— アニメ『Dr.STONE』公式 第3期2023年春放送決定！ (@STONE_anime_off)
TVアニメ第3期
『Dr.STONE NEW WORLD』
2023年春放送決定！
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▼第3期解禁PVはこちら！https://t.co/bU59nOmDaW
――科学王国の冒険は次なる舞台、"新世界”へ！――#DrSTONE#DrSTONE第3期 pic.twitter.com/oFhnNUncEd
TVアニメ第3期『Dr.STONE NEW WORLD』解禁PV【2023年春放送決定‼】 - YouTube
©米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
なお、「Dr.STONE 龍水」のオープニングのノンクレジット映像も公開されています。オープニングテーマはアニメ第1期の1クール目OP「Good Morning World!」を“龍水仕様”にリアレンジした「Good Morning [New] World!」。
テレビスペシャル『Dr.STONE 龍水』OP＜Good Morning [New] World!＞ノンクレジット映像 - YouTube
「Dr.STONE 龍水」はABEMAプレミアム、Amazon Prime Video、Disney＋、dTV、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、milplus、NETFLIX、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、ひかりTV、ほかで配信中。また、アニメ第1期＆第2期も各配信プラットフォームで配信中です。
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