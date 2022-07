アニメ「Dr.STONE NEW WORLD」2023年春放送開始

・関連記事

2022年夏開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



『映画 バクテン!!』黒柳トシマサ監督にインタビュー、「個性の時代に協調性を見いだす」競技を描く - GIGAZINE



正体不明の薬売りがモノノ怪に立ち向かう冒険怪異譚アニメ「モノノ怪」映画化決定で特報映像公開 - GIGAZINE



SFガンアクション漫画「トライガン」が「TRIGUN STAMPEDE」として2023年に新作アニメ化決定 - GIGAZINE



「SPY×FAMILY」のアーニャを別マンガのひとコマに登場させるコラージュがなぜか海外で大人気に - GIGAZINE



2022年07月10日 21時20分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.