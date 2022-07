ロシアによる「従業員殺害」「インフラ破壊」「サイバー攻撃」など戦渦のなか通信を維持するウクライナの通信事業社はどんな困難に見舞われているのか？

2022年7月2日から4日にかけて、日本第2位の通信事業者であるKDDIが提供するauなどの回線で通信障害が発生し、多くの利用者が通話やデータ通信ができない状況になりました。一方ウクライナでは、同国最大の通信事業社・ Kyivstar がロシアによる侵攻でさまざまな被害を受けつつも通信サービスを維持しており、その実情についてBloombergが報じています。 Keeping Phones Running in Wartime Pushes Kyivstar to the Limit - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-04/keeping-phones-running-in-wartime-pushes-kyivstar-to-the-limit KyivstarのCEOであるAlexander Komarov氏は取材に対し、ロシア当局が基地局の電源を切り、ハードウェアを強奪したため、同社のネットワークの約10%が機能していないと話しました。しかし、これはKyivstarが見舞われている困難の一部でしかありません。

2022年07月06日 20時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1l_ks

