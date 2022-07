CyberPower製のUPSに経年劣化で火災を引き起こす接着剤が使われていることが判明

急な停電などで電力供給が途絶えるとPCなどの精密機器に大きな損害が発生する可能性があるため、サーバー管理の現場では停電時などの急な電源喪失時に安全に機器をシャットダウンするために「無停電電源装置(UPS)」が用いられています。ところが、UPS大手の CyberPower が生産しているUPSに「経年劣化によって導電性を持ち、火災を引き起こす危険性のある接着剤」が使われていることが判明し、大きな話題となっています。 Some CyberPower UPSes may pose a fire hazard. - RedFlagDeals.com Forums https://forums.redflagdeals.com/some-cyberpower-upses-may-pose-fire-hazard-2516306/ 電源と機器の間にUPSを接続しておくと、電源からの電力供給が断たれた際に瞬時にUPSからの電力供給が始まり、機器の電源を安全に落とすまでの時間を稼ぐことができます。このため、UPSはサーバーなどの急な電源喪失によってデータが失われかねない現場で利用されており、市場に出回るUPSには高い信頼性が求められています。 ところが、2021年にYouTubeに投稿された ムービー では、CyberPower製のUPS「 CP1500PFCLCD 」と「 CP1350PFCLCD 」に経年劣化によって腐食し導電性を持つ接着剤が使われており、火災を起こす可能性があることが報告されました。

・関連記事

電力源を2つにして停電などの障害に強いシステムを構築できる「ATS」を導入してみた - GIGAZINE



遠隔操作可能でスタイリッシュに進化したUPS「APC GS Pro 500」を実際に使ってみた - GIGAZINE



GIGAZINEサーバで使っている無停電電源装置「APC Smart-UPS 750」のバッテリーを交換してみた - GIGAZINE



無停電電源装置「UPS」使用レポート 導入編 - GIGAZINE



無停電電源装置「UPS」使用レポート ソフトウェア編 - GIGAZINE



2022年07月05日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.