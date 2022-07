神経を直接冷却する小型インプラント冷却器を研究者が開発

痛みを緩和する方法として、「痛みを感じる部分に冷たいものを当てる」というのは非常にシンプルな手法の1つ。このメカニズムを利用して、「神経を冷やす」ことで痛みを和らげる新型の埋め込みデバイスを研究者が開発しました。 Soft, bioresorbable coolers for reversible conduction block of peripheral nerves https://doi.org/10.1126/science.abl8532

・関連記事

運動後の水風呂は筋肉を回復させるのか? - GIGAZINE



脳に埋め込んだ装置で「痛み」を打ち消すことに成功、依存性のない鎮痛法の可能性を開く - GIGAZINE



モルヒネの100倍強力で依存性のない鎮痛剤が開発中、サルでの実験に成功 - GIGAZINE



痛みを鎮痛剤で抑えると「他人の痛みに共感する能力」までも低下する - GIGAZINE



2022年07月05日 13時15分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.