300万円以上をインターネット回線の工事費用として求められた一般家庭の体験談

家庭でインターネット回線を新規開通する際に必要な費用は高くても数万円程度が一般的ですが、アメリカに住む夫妻がインターネット回線の敷設費用として2万7119ドル(約371万円)という超高額な費用を求められたという恐ろしい経験談を報告しています。 Couple bought home in Seattle, then learned Comcast Internet would cost $27,000 | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2022/06/couple-bought-home-in-seattle-then-learned-comcast-internet-would-cost-27000/ インターネット回線の敷設時に超高額な費用を求められたのは、ワシントン州のシアトルに住むザッカリー・コーン氏とその妻のラウリル・ゼノビ氏です。夫妻は2019年7月にシアトルの住宅を購入しましたが、購入した住宅にはインターネット回線が敷設されていませんでした。 夫妻が購入した住宅は付近にバス停や鉄道の駅が存在する市街地に位置しており、家から数キロの範囲にはプロ野球チーム「シアトル・マリナーズ」の本拠地である「T-モバイル・パーク」や、アメリカンフットボールチーム「シアトル・シーホークス」の本拠地である「ルーメン・フィールド」が存在しています。これらの競技場は大手インターネットサービスプロバイダーのT-MobileやLumenが名前の由来となっていますが、コーン氏の家ではT-Mobileの家庭向けインターネットサービスを利用できず、Lumenのサービスは利用できるものの「最大ダウンロード速度3Mbps・最大アップロード速度500kbps」という低速なサービスしか使えませんでした。

・関連記事

自宅に「25Gbps」という爆速回線を引いたエンジニアの話 - GIGAZINE



「馬」と「インターネット」速いのはどっち? - GIGAZINE



700TBのデータを20Gbpsワイヤレス光通信で5km離れた場所へ転送することにGoogle姉妹企業が成功 - GIGAZINE



「インターネット」出現より以前からフランスでは「Minitel(ミニテル)」がオンラインネットワークを構築していた - GIGAZINE



インドの政治家が「インターネットを発明したのは古代のインド人だ」と主張する - GIGAZINE



2022年06月30日 12時19分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.