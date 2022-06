絶滅種「メガロドン」は太古の海の頂点に君臨する最強の生物だったことが分析により明らかに

約2300万年前から360万年前にかけて生息していたとされる既に絶滅してしまったサメ「 メガロドン 」の歯を分析した新しい調査結果が報告され、当時のメガロドンは捕食者の中でもトップに君臨していたことが明らかになっています。 Cenozoic megatooth sharks occupied extremely high trophic positions https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl6529 New Analysis of Fearsome Teeth Confirms Megalodons Were 'Highest Level' Apex Predators https://www.sciencealert.com/megalodons-were-apex-predators-at-the-highest-level サメの骨格は軟骨から作られているため、サメの一種であるメガロドンも体の化石は見つかっていません。しかし、サメの歯は化石として残るため、絶滅してしまったメガロドンも発見されている歯の化石から姿かたちが推測されています。

2022年06月30日 15時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by logu_ii

