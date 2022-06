最長7時間バラカルビ・豚カルビ・牛ホルモンを食べ放題の「メガホセット」を焼肉ライクへ食べに行ってきた

・関連記事

ぼっち飯がはかどりまくりなサンコー「卓上ひとり焼肉プレート」を使ってオフィスで一人焼き肉をしてみました - GIGAZINE



牛のジューシーなうま味たっぷりな焼き肉が格安で味わえる「牛田一成」で立ち食い焼肉を堪能してきた - GIGAZINE



A5ランクの最高級牛肉をお一人様でも立ち食いスタイルで楽しめる「治郎丸」に行ってきました - GIGAZINE



一人焼肉専門店「ひとり」で一人焼肉を満喫してきた - GIGAZINE



肉やホルモンがレーンを流れてくる「回転焼肉」で満腹になるまで食べまくった - GIGAZINE



おいしいホルモンを食べたことがないので、「炭火焼肉 岩崎塾」本店へボウルにいっぱい入った1キロのホルモンを食べに行ってみた - GIGAZINE



CPUを鉄板代わりに北海道産黒毛和牛を焼き肉にしてしまう猛者が現れる - GIGAZINE



2022年06月29日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.