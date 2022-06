2年以上も地球を周回し続ける無人宇宙船「X-37B」が連続飛行日数780日という自己記録を更新間近

・関連記事

「宇宙太陽光発電」や放射線の種子への影響調査などの任務を受けて軌道試験機X-37B打ち上げ - GIGAZINE



謎に包まれた無人宇宙船「X-37B」が極秘任務を終えて780日ぶりに地上へ帰還 - GIGAZINE



極秘任務を遂行する無人宇宙船「X-37B」が自己最長となる718日間を超えて地球周回飛行中 - GIGAZINE



極秘の任務を終えた米軍のシャトル型無人宇宙機「X37-B」が718日ぶりに地上に帰還 - GIGAZINE





2022年06月29日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.