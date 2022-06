リモートワークの求人募集にディープフェイクで作った動画や音声が用いられているとFBIが警告、機密情報にアクセスできるポジションを狙っている模様

アメリカの警察機関のひとつである 連邦捜査局 (FBI)が、「サイバー犯罪者がアメリカ人の個人情報と ディープフェイク 技術を用いてリモートワークの求人募集に応募している」と警告しています。 Internet Crime Complaint Center (IC3) | Deepfakes and Stolen PII Utilized to Apply for Remote Work Positions https://www.ic3.gov/Media/Y2022/PSA220628

・関連記事

この世界に存在しない人物の画像をワンタッチで簡単に生成できる「This person does not exist」 - GIGAZINE



ディープフェイクで人造したFacebookのザッカーバーグCEOが「データの支配」について語るムービーが話題に - GIGAZINE



ディープフェイクで合成された顔を見分ける鍵は「目の輝き」 - GIGAZINE



ディープフェイクによるセックスワーカーの被害を専門家が指摘 - GIGAZINE



人間がどれだけディープフェイクを見抜けるかどうかを調査するプロジェクト「Detect Fakes」とは? - GIGAZINE



2022年06月29日 20時23分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.