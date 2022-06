おろしのさっぱり感と一味のピリ辛さがチキン竜田を際立たせるファーストキッチン「クラシックもみじおろし竜田バーガー」試食レビュー

・関連記事

バーガーキングでチリの刺激とビーフのうまさの相乗効果で夏にピッタリな「レッドチリスモーキーワッパー」を食べてみた - GIGAZINE



にんにく香る濃厚甘辛味噌炒めに目玉焼きが相性抜群な大阪王将「もりっとうまぃホイコー飯(ハン)」試食レビュー - GIGAZINE



たっぷりのネギでシャキシャキ食感を味わえる松屋の「ネギねぎ牛めし」を食べてみた - GIGAZINE



カリカリ食感の揚げ玉や甘口ソースで「築地銀だこ」のたこ焼きを再現したカップ焼そば「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



サクサクあられとじんわり広がる辛さで再現度高めなミニストップの「クランキーチキンみたいなやみつきあられ辛旨味」を食べてみた - GIGAZINE



ストレートな辛さがクセになるミニストップの「激辛ハリッサフランク」を食べてみた - GIGAZINE

2022年06月27日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.