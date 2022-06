アメリカの最高裁判所への信頼が歴史的な低さに沈む

現地時間の2022年6月24日、アメリカの最高裁判所が女性の人工妊娠中絶を規制する法律を違憲無効とする「 ロー対ウェイド判決 」を覆す判決を下しました。これを受け、 国内外でさまざまな意見が噴出 する中、「アメリカの最高裁判所に対する信頼度は歴史的な低水準に沈んだ」と報じられています。 Confidence in U.S. Supreme Court Sinks to Historic Low https://news.gallup.com/poll/394103/confidence-supreme-court-sinks-historic-low.aspx マーケティング調査会社・ GALLUP が毎年実施している、「アメリカの最高裁判所に対する信頼度調査」は、最高裁判所に対する信頼度を「大いに信頼している」「かなり信頼している」「多少は信頼している」「ほとんど信頼していない」の4段階で回答してもらうというもの。以下のグラフは「大いに信頼している」あるいは「かなり信頼している」と回答した割合を示しており、2022年には1973年に調査がスタートしてから最も低い「25%」という数字をたたき出しました。なお、2022年以前の最低値は2014年に記録した「30%」で、最高値は1998年に記録した「56%」です。

・関連記事

中絶を罰する法律により「ユーザーの追跡データを警察が取得できるかもしれない」とテクノロジー企業が不安視 - GIGAZINE



中絶反対派でも親しい人の中絶は支持するとの調査結果 - GIGAZINE



「中絶の禁止」が妊婦に与える影響とは? - GIGAZINE



避妊や中絶などのプライベートな情報を扱う非営利団体の多くがユーザー情報を第三者に提供していたことが判明 - GIGAZINE



「妊娠中絶密告サイト」をドメイン登録数世界一のGoDaddyが切断 - GIGAZINE



2022年06月27日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.