ソーのハンマーのような「なにわのムジョルニア」を東大阪の工場が制作、その鍛造風景を見てきた

・関連記事

極太の骨付き牛スネ肉をこんがり焼き上げた大迫力BBQメニュー「ソーのハンマー」 - GIGAZINE



ステンレスの端材で作られたエヴァンゲリオン零号機を工場まで行って撮影してきた - GIGAZINE



見た目は似てないのに再現度は高めなファンメイドの実写版「FINAL FANTASY XV」 - GIGAZINE



オビ=ワンとダース・ベイダーが繰り広げた「最後の死闘」を最新技術で現代風にリメイクしたファンメイドムービーが超ド迫力 - GIGAZINE



VTuberの海外人気はかつての「ファンサブコミュニティ」に支えられている - GIGAZINE



2022年06月24日 15時45分00秒 in 取材, 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.