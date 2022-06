中国政府がライブ配信に30個以上の禁止項目を定めて厳しく規制、配信者は法律や医学の専門資格を義務づけられるケースも

中国の文化観光部と 国家広播電視総局 が、インターネットに大きな影響力を持つインフルエンサーとライブ配信についての新しい規制を2022年6月22日に発表しました。この規制では、ライブ配信中の行動について31項目の禁止が設けられ、ライブ配信者が法律・金融・医学・教育などのトピックについて語る場合は専門資格を持つことを義務付けられます。 China bans over 30 live-streaming behaviours, demands qualifications to discuss law, finance, medicine | South China Morning Post https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3182767/china-bans-over-30-live-streaming-behaviours-demands-qualifications 中国ではゲームのプレイ実況や歌、雑談、商品紹介、解説などリアルタイムで行うライブ配信が人気で、すでにライブ配信関連の市場規模は300億ドル(約3兆9000億円)にまで急成長しているといわれています。そのため、中国当局はこのライブ配信業界に新しく規制を設けようとしていることが報じられていました。 中国政府が3兆円規模に成長したライブストリーミング業界に新たな規制を計画か - GIGAZINE

2022年06月24日

