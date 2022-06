がん細胞の活動には24時間のリズムが存在する、がん細胞が活発化する時間帯とは？

がんが進行すると、 血中循環がん細胞(CTC) と呼ばれるがん細胞が血中を循環し、体中にがんが転移し始めます。この血中循環がん細胞には「ヒトが眠っている間に活発化する」という1日のリズムが存在することが判明しました。 These cancer cells wake up when people sleep https://www.nature.com/articles/d41586-022-01724-w ヒトの体では24時間の間に遺伝子の発現量が変化しており、睡眠時と起床時では代謝や免疫の働きが変化します。この現象は「概日リズム」や「体内時計」と呼ばれていますが、チューリッヒ工科大学でがんについて研究しているNicola Aceto教授によると、がん細胞は「通常の細胞から完全に変異している」ことから概日リズムが存在しないと考えられてきたとのこと。 しかし、Aceto教授が率いる研究チームはがんを患ったマウスの血中CTC量が時間によって変化することを発見しました。この結果からヒトでもCTCに概日リズムが存在すると考えた研究チームは乳がんを患った30人の患者を対象に午前4時と午前10時の2回採血を行い、血中のCTC量を分析。その結果、午前4時に採血した血液には午前10時に採血した血液の約4倍のCTCが含まれていることが判明しました。

・関連記事

過去最大級の「さまざまながんを検出できる血液検査」の有効性を調べる大規模研究が進行中 - GIGAZINE



「片足立ち」を10秒できない人は10年以内に死ぬリスクが2倍 - GIGAZINE



ストレスで免疫の老化が加速してしまうことが判明、ストレスの影響を軽減させる方法とは? - GIGAZINE



男性はエスプレッソ・女性はドリップコーヒーを飲むと「コレステロール値」が上昇するとの研究結果、一体なぜ男女で差が出るのか? - GIGAZINE



2022年06月24日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.