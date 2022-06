ソニー・Meta・Microsoftなど名だたる大企業がメタバースの標準規格を策定する業界団体を設立

近年、 FacebookがMetaに社名を変更 したり、 Microsoftがバーチャル会議プラットフォームを発表 したりと、メタバースへの関心が世界的に高まっています。一方で、「メタバースには標準規格が存在しておらず、新規参入の障壁になっている」として 業界団体による標準規格策定を求める声 もありました。そんな中、2022年6月21日にAdobeやEpic Games、Huawei、Meta、Microsoft、NVIDIA、Qualcomm、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)といった大手テクノロジー企業が参加するメタバース業界団体「 Metaverse Standards Forum 」の設立が発表されました。 The Metaverse Standards Forum https://metaverse-standards.org/ Leading Standards Organizations and Companies Unite to Drive Open Metaverse Interoperability - Metaverse Standards Forum https://metaverse-standards.org/news/press-releases/leading-standards-organizations-and-companies-unite-to-drive-open-metaverse-interoperability/ メタバースを展開する際には「データ通信規格」「3Dデータの保存規格」「レンダリング結果を表示するディスプレイの規格」など多様な規格が絡み合います。これらの規格がメタバースを展開するプラットフォームごとに異なるとメタバースの普及が遅れてしまう可能性があります。Metaverse Standards Forumは、メタバースの展開を妨げる「相互運用性を妨げている部分」を特定し、要件や優先順位を決定したうえで各標準化団体の作業を推進することを目的として設立されました。

2022年06月23日 11時09分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

