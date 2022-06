ロシアでWindows 10とWindows 11のダウンロードがブロックされる

実際に、IT系ニュースサイトのBleepingComputerがロシアのVPNサーバーを利用してWindows 10 Update Assistant、 Windows 10メディア作成ツール、Windows 11インストールアシスタントをダウンロードすると、「404 - File or Directory not found」とのメッセージが表示されることが確認されました。 さらに、Windows 10とWindows 11のISOファイルをダウンロードしたところ、ロシア語で「リクエストに問題がありました」と表示されました。

ロシアで、Windows 10およびWindows 11のインストールツールや ディスクイメージ (ISOファイル)のダウンロードができなくなっていることが分かりました。ロシアからのWindowsのダウンロードが遮断されている理由は明らかになっていません。 Windows 10 and Windows 11 downloads blocked in Russia https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10-and-windows-11-downloads-blocked-in-russia/ ロシアの国営通信社であるイタルタス通信は2022年6月19日に、「MicrosoftのウェブサイトからWindows 11とWindows 10をインストールしようとすると、エラーが出て終了します」と報じました。

2022年06月21日 10時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

