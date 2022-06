メッセージングアプリ「Telegram」が月間アクティブユーザー7億人突破で「Telegram Premium」発表

・関連記事

Facebook・Instagramの大規模障害発生で7000万人の新規ユーザーをメッセージングアプリ・Telegramが獲得 - GIGAZINE



なぜメッセージングアプリの「WhatsApp」で大規模なユーザー離れが起きているのか? - GIGAZINE



AppleがメッセージアプリTelegramに特定グループのチャンネルを閉鎖するように要求 - GIGAZINE



2022年06月21日 05時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.