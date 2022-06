サクサクあられとじんわり広がる辛さで再現度高めなミニストップの「クランキーチキンみたいなやみつきあられ辛旨味」を食べてみた

・関連記事

ストレートな辛さがクセになるミニストップの「激辛ハリッサフランク」を食べてみた - GIGAZINE



ガーリック風味がガツンと響くチキンナゲット&定番Xフライドポテトを楽しめるミニストップ「ガリチーチキン&チップス」試食レビュー - GIGAZINE



甘みと辛みが融合するザクザク食感のアメリカンドッグ「ザクザクドッグ」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



2022年06月20日 11時46分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.