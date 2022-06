FF7リメイクの続編「FINAL FANTASY VII REBIRTH(ファイナルファンタジーVII REBIRTH)」の発表映像公開、2023年冬発売

他にも、スマートフォン向けゲーム「FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER」のシーズン3ショートトレーラーも公開されています。

・関連記事

「ファイナルファンタジーVII リメイク」体験版プレイレビュー、リメイク前とは全く異なる戦闘システム&美麗映像を実感可能 - GIGAZINE



FFVIIリメイクのPS5版「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」が発表、ユフィの新規エピソードも追加 - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVIIリメイク」はオリジナル版からどう変化したのか?共同ディレクター浜口直樹氏・シナリオライター野島一成氏らへのインタビュー - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVIIリメイク」の新規ビジュアルが公開、新召喚獣のカーバンクルが「1950年代のB級SF映画に登場するエイリアンのよう」と海外メディアから批判も - GIGAZINE



ファイナルファンタジーVIIの3DCGを作成するため1996年に使われたコンピューターとは? - GIGAZINE



2022年06月17日 10時20分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.