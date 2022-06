2022年06月17日 14時00分 セキュリティ

毎日バックアップしている人がどれぐらいいるのか調査結果発表、データ損失経験の割合も明らかに



毎年「HDD/SSD故障率レポート」を公開しているクラウドストレージサービスを展開するBackblazeは、毎年6月を「バックアップ認識月間」としてアメリカ国内でのバックアップに関する状態を測定しています。2022年版として公開された内容では、「コンピュータ上のすべてのデータをバックアップする頻度は?」「毎日バックアップを取っている人はどれくらいいる?」「データ損失を経験した人の割合は?」などのデータが示されました。



The 2022 Backup Survey: 54% Report Data Loss With Only 10% Backing Up Daily

https://www.backblaze.com/blog/the-2022-backup-survey-54-report-data-loss-with-only-10-backing-up-daily/



2022年の調査は、アメリカ国内の18歳以上の成人2068人を対象にオンラインで実施され、そのうち1861人がPC所有者として測定されました。まず、「2022年のバックアップ状況を2021年の同じデータと比較した結果、ほとんど変化はありません」とBackblazeは述べています。Backblazeによると、バックアップを行う人は毎年1%増加していますが、同様に「バックアップをしなくなった」人も同じ割合計測されており、合計でほぼ横ばいになっているとのこと。そのため「バックアップを取ったことがない人」というのは減少していますが、依然として約20%の人がPCの故障や紛失の際にすべてのデータを失う危険にさらされていることをBackblazeは問題視しています。





より細かな「バックアップを取る頻度ごとのユーザー割合」のデータを、Backblazeは表で示しています。表によると、「毎日バックアップをとる人」は2021年では11%のところ2022年では10%に減少している一方で、「年に1度はバックアップをとる人」は25%から26%に上昇しています。したがって、バックアップを使用する人の割合が80%、バックアップを全く行わない人が20%という割合は、2021年と2022年とで全く変化していないことが分かります。なお、ここで調査の対象となっているのはPCの所有者に限られるため、「PCを使用しない人」は「バックアップを全く行わない人」には含まれていません。





またBackblazeは、バックアップ使用率の調査を始めた2008年のデータと2022年のデータを比較し、赤で示された「バックアップを全く行わない人」の割合は大きく減少していることを前向きに評価しています。





「少なくとも1回はバックアップを行った人」について、Backblazeは以下のような集計も示しています。



・80%は、コンピューター上のすべてのデータを少なくとも1回はバックアップしました。

・コンピューター上のすべてのデータをバックアップしたことのある人のうち、41%は月に1回以上頻繁にそれを完全にバックアップしています。

・バックアップを行ったことがある人のうち57%は、「クラウドベース」のシステムを使用しています。

・PC所有者全体では、12%の人がBackblazeなどのクラウドバックアップサービスを使用しています。

・クラウドサービスの使用者のうち52%が、「サービスがコンピューター上のすべてのデータを自動的にバックアップします」と答えています。

・クラウドサービスの使用者のうち25%は、「選択したデータのみを制限なしでバックアップします」と答えています。

・クラウドサービスの使用者のうち9%は、「選択したデータのみを、いくつかの条件や制限を含めてバックアップします」と答えています。

・3%が「その他」と位置付けされ、10%の詳細は不明です。



Backblazeはさらに、データ災害についての調査を示すことで、バックアップの重要性を主張しています。この調査によると、アメリカ人の67%が誤ってデータを削除した経験があり、54%がデータをなくしたと回答しています。また、48%が外付けHDDのクラッシュを経験しており、そのうち21%は2021年に発生していることから、バックアップを意識している人でもデータ災害に遭うことがあるためクラウドベースでのバックアップも同時に行うことをBackblazeは推奨しています。



