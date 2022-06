2022年06月16日 17時00分 メモ

3Dプリント銃のデータが銃規制の厳しい国でも簡単に探し出せるという指摘

3Dプリンターで銃を作成する技術が近年急速に進歩しており、個人がさまざまな銃器にアクセスできる状態であることが、海外メディアのSky Newsにより指摘されています。



Sky Newsによると、インターネット上ではプリント可能な半自動ライフル、カービン銃、ピストルなど、さまざまな銃器が販売されており、これらの銃器のデザインを作成し、共有する人たちは、TwitterやYouTube、Instagramで何千人ものフォロワーを抱えているとのこと。





銃のデータを求める人はYouTubeなどに記されたコメントを頼りにGoogle検索を行い、ウェブサイトにアクセスし、ダウンロードボタンをクリックするという簡単な手順で、誰でも無料でデータを手に入れることができるとのことです。



このような3Dプリント可能な銃は、銃の所持が合法であるアメリカなどで発展し、コミュニティが構築されてきました。銃の愛好家たちはソーシャルメディアを使ってダウンロード可能なファイルや組み立てマニュアル、機材リストが見つかるように誘導しています。



ただし、3Dプリントされた銃のデータを簡単に入手できても、作成が簡単にできるとは限りません。3Dプリント銃はスプリングやピンなどに金属部品を必要とするため、単純な製造工程では作成できないとのこと。ただし、部品そのものはオンラインマーケットで簡単に手に入るそうです。



また、銃規制が厳しい国では製造という行為が法に触れることもあり、キングス・カレッジ・ロンドンのラジャン・バスラ氏によると、銃規制が特に厳しいイギリスでは製造プロセスの1つ1つが法執行機関の介入するところとなる可能性があるとのこと。



イギリスでは2019年以降、3Dプリント銃が関わった事件について合計6件が起訴されており、ロンドン警視庁はこれらを驚異と見なして市民に警告。3Dプリント銃が以前に比べてより丈夫になるなど進化を重ねており、専門知識を持った人が3Dプリンター製自動小銃FGC-9のような銃を作成する危険について話しています。



ただし、3Dプリントされた銃の押収数は多くなく、2021年だけでも500丁以上が押収されたという従来の銃器に比べると極わずかです。しかし、ロンドン警視庁は「3Dプリント銃の取り締まりの課題のひとつは、目立たないように作ることができることだ」とし、銃が出回る前に阻止するために取り組んでいることを明らかにしました。



これらの銃器ファイルに人々を誘導するのに用いられているプラットフォームは、銃器に関するプラットフォームのポリシーに違反しているとみなされるアカウントを積極的に閉鎖しようとしています。InstagramとYouTubeはポリシーに違反したアカウントを削除し、Twitterも「違法または規制された商品、サービスに関するTwitterの規則」への違反を理由に、いくつかのアカウントを永久に停止したとのこと。



銃のファイルを設計し、利用できるようにする人たちは「私たちの唯一の関心は、人間が自分の身を守る自由です。私たちのグループでは、憎悪に満ちたスピーチや他人を蔑むような内容、特に人種に基づくものは容認されないというルールがあります。設計者は自分の作品を共有し、人間の自律性という大義を推進しているだけです」と述べ、ソーシャルメディア企業がプロフィールの一部を削除することに反対しました。